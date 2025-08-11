Lübnan halkı Hizbullah'ın yanında

Lübnan’da yapılan geniş çaplı bir anket, halkın direnişin silahsızlandırılması girişimlerine karşı güçlü bir duruş sergilediğini ortaya koydu. “El-Ahbar” gazetesinin yayımladığı sonuçlara göre, Lübnanlıların yüzde 58’i, net bir savunma stratejisi olmadan Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına karşı çıkıyor. Bu karşıtlık, sadece Şiiler arasında değil; Sünnilerin yarısı, Dürzilerin çoğunluğu ve Hristiyanların önemli bir bölümü tarafından da paylaşılıyor.

Araştırmaya göre, halkın yüzde 72’si Lübnan ordusunun tek başına işgalci siyonist rejimin saldırılarını durduramayacağını kabul ediyor. Ayrıca yüzde 76’sı, sadece diplomasiye güvenmenin İsrail’in saldırganlığını caydırmakta yetersiz kalacağını düşünüyor.

Direnişin en büyük destekçileri olan Şiilerin yüzde 96’sı, Sünnilerin yüzde 50’si, Dürzilerin yüzde 46’sı ve Hristiyanların yüzde 32’si, direniş silahlarının ancak kapsayıcı bir ulusal savunma planı çerçevesinde tartışılabileceğini vurguluyor. Benzer şekilde, Şiilerin yüzde 92’si ve diğer mezheplerin yüzde 63’ü, ordunun tek başına İsrail’e karşı koyamayacağı konusunda hemfikir.

Katılımcılar ayrıca, Suriye’deki gelişmelerin Lübnan için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Bu görüş, Şiilerde yüzde 88, Dürzilerde yüzde 83’ün üzerinde, Hristiyanlarda yüzde 68 ve Sünnilerde yüzde 62 oranında paylaşılıyor. Halk, bu tehlikenin iç istikrarı sarsabileceği ve Lübnan’a karşı yeni bir savaşın önünü açabileceği uyarısında bulunuyor.

Sonuçlar, ABD ve Batı destekli “silahsızlandırma” baskılarının, halkın milli güvenlik algısıyla taban tabana zıt olduğunu ve İsrail işgaline karşı direnişin vazgeçilmez bir kalkan olarak görüldüğünü net biçimde ortaya koyuyor.