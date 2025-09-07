Rusya: ABD ve Avrupa üçlüsü İran’ın nükleer programını siyasallaştırdı

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, ABD ve Avrupa üçlüsünün (Almanya, Fransa, İngiltere) İran’ın nükleer programı konusunu siyasallaştırdığını kaydetti.

Ulyanov, Press TV’ye yaptığı açıklamada, bu ülkelerin sürekli olarak durumu daha da kötüleştiren adımlar attığını belirtti.

İran ile ABD, siyonist rejimin Haziran ayında İran’a yönelik saldırılarından önce nükleer meseleye çözüm bulmak için görüşmeler yürütüyordu. Ancak bu saldırıların başlaması ve Washington’un İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılara destek vermesiyle müzakereler durdu ve sonuçsuz kaldı.