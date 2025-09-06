Uruguay’dan ABD’nin Venezuela kıyılarındaki askeri varlığına tepki

Uruguay’ın iktidardaki partisi Geniş Cephe’nin siyasi masası, ABD’nin Venezuela kara sularına yakın bölgelerdeki askeri hareketliliğini kınayan bir bildiriyi oy birliğiyle kabul etti.

Uruguay’ın önde gelen gazetelerinden El País’e göre, söz konusu bildiri, “Küba ve Dünya Halklarıyla Dayanışma İçindeki Uruguay Anti-Emperyalist Komitesi” tarafından hazırlanmış ve Geniş Cephe’nin son toplantısında küçük değişikliklerle onaylanmıştır.

Bildiride, Karayipler’de 4 bin 500’den fazla ABD askeri personelinin, güdümlü füze kruvazörü USS Lake Erie, hızlı taarruz amaçlı nükleer denizaltı USS Newport News ve diğer yıkıcı silahlarla birlikte bölgede konuşlanmasının “en güçlü şekilde kınandığı” vurgulandı.

Metinde şu ifadeler yer aldı:

“Trump yönetiminin bu askeri manevraları uluslararası hukukun açık ihlalidir ve bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Hiçbir güç, Latin Amerika’nın ‘barış bölgesi’ kimliğini tehlikeye atamaz.”

Komite ayrıca, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun önerdiği CELAC (Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu) dışişleri bakanları toplantısı çağrısını desteklediklerini duyurdu ve şunu ekledi:

“Bu tehditkâr adım karşısında, özellikle Venezuela halkı olmak üzere tüm bölge halklarıyla dayanışmamızı ilan ediyoruz. ABD hükümeti, uluslararası taahhütlerine saygı göstermelidir.”

Bildiri, Tlatelolco Antlaşması ve CELAC Bildirgesine atıf yaparak, Latin Amerika ve Karayipler’in nükleer silahlardan arındırılmış ve barış bölgesi olarak ilan edilmiş olduğunu hatırlattı.

2021’de kurulan Anti-Emperyalist Komite; Uruguay İşçi Sendikaları Konfederasyonu (PIT-CNT), Geniş Cephe, Uruguay Öğrenciler Federasyonu, Konut Kooperatifleri Federasyonu, Eski Siyasi Mahkûmlar Derneği ve diğer sosyal gruplardan oluşmaktadır.

Ne olmuştu?

Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Maduro’nun on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu ‘Cartel de los Soles’in liderliğini yaptığı öne süren ABD, 25 Temmuz’da ‘Cartel de los Soles’i, ‘Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist’ diye tanımlamıştı.

ABD yönetimi, 8 Ağustos’ta Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce vereceğini duyurduğu 25 milyon dolarlık ödülü 50 milyon dolara yükseltmişti.