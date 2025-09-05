  1. Dünya
İtalya: İran-UAEA görüşmelerini kolaylaştırmaya hazırız

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile telefonda İran'ı görüştü.

İtalya Dışişleri Bakanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile İran'ın nükleer programını görüştü.

Tajani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu sabah Rafael Grossi ile konuştum. İtalya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın küresel nükleer güvenliğin sağlanmasındaki rolüne tam desteğini teyit ediyor. İran'ın, tesislere erişim de dahil olmak üzere Ajans ile tam işbirliğini sürdürmesi hayati önem taşıyor ve İtalya bu diyaloğu kolaylaştırmaya hazır.” dedi.

İran'ın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Necefi, İran ve UAEA heyetlerinin bugün Viyana'da toplanacağını duyurdu.

8-12 Eylül tarihlerinde yapılması beklenen UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda İran'daki tesisleri denetleme konusu ile BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı da ele alınacak.

