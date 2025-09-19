Ulyanov: İran'ın nükleer tesislerine saldırı, NPT’ye darbe vurdu

Viyana’da bulunan uluslararası kuruluşlardaki Rusya Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Konferansı’nda yaptığı açıklamada, Siyonist rejim ve ABD’nin Haziran ayında İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıları kınadı.

Ulyanov bu saldırıları “hedefli ve sebepsiz bir saldırganlık” olarak niteleyerek, bunun hem tüm nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine hem de UAEA’nın denetim sistemine ve ajansın yasal görevlerini yerine getirme kapasitesine “ağır bir darbe” vurduğunu vurguladı.

Rus temsilci, açıklamasının davamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın hâlâ ABD ve Siyonist rejimin saldırılarına karşı herhangi bir tavır almamış olmasını da sert bir şekilde eleştirdi.