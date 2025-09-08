CHP İstanbul polis ablukasında: Sosyal medya kısıtlaması sürüyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in bugün binaya gideceği açıklamasının ardından parti binası polis ablukasına alındı. Dün akşam CHP binasında toplanma çağrısı yapılması üzerine İstanbul Emniyeti Çevik Kuvvet ekipleri binaya giden sokakları trafiğe kapattı.

Dünyada internet kısıtlamalarını takip eden NetBlocks, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın polis ablukası altına alınması ve devam eden süreçten sonra Türkiye’deki birçok sosyal medya platformuna kısıtlama getirildiğini duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren de sosyal medya kısıtlaması devam ediyor.

Bilgisayar güvenliği ve internet yönetişimi alanında uzmanlaşmış kuruluş NetBlocks, “Canlı ölçümler, X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp gibi çevrimiçi platformların Türkiye’de birden fazla ağda kısıtlandığını gösteriyor; olay, Ana Muhalefet Partisi CHP’nin İstanbul’daki genel merkezinin polis tarafından abluka altına alınmasının ve miting çağrısında bulunmasının ardından kısıtlama geldi” dedi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin Engelli Web hesabı da X, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp, Telegram ve Signal’de “bant genişliği daraltması” yapıldığını tespit ettiklerini duyurdu.

Bant daraltma devam ediyor mu?

Netblocks’a göre Türkiye’de sosyal medya platformlarına bant daraltma uygulanıyor ve sosyal medya kısıtlaması sürüyor.

Dünya genelinde sitelere erişim sorunlarını derleyen Downdetector’a göre Türkiye’de X ve Instagram ile beraber YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp’ta da erişim sorunları yaşanıyor.