İran: Nükleer tesislere saldırı basitleştirilmemeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avustralya’nın Kanal 9 televizyonuna verdiği röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Bekayi, İran’ın Avustralya'daki büyükelçiliğini kapatmadığını belirterek, diplomatik ilişkilerin düşürülmesi kararının tamamen Avustralya hükümeti tarafından alındığını söyledi ve ''Avustralya'nın bu kararı yeniden gözden geçirmesini memnuniyetle karşılarız’’ dedi.

Avustraly ile ilişkilerin yeniden başlamasıyla ilgili olarak Bekayi, "Bunu İran başlatmadı. Avustralya da dahil olmak üzere her ülkeyle diplomatik ilişkilerimize değer veriyoruz. Dolayısıyla, halkının gerçekten yararına olana karar vermek Avustralya hükümetinin sorumluluğundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bekayi, ''Bölgemizdeki temel sorun, (Gazze’de) son iki yıldır devam eden soykırımdır ve dünyanın diğer ucundaki Avustralya halkının bile bu korkunç soykırımın durdurulmasını protesto ediyor ve onların öfkeli olması çok anlamlı’’ ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu’nun İran’ın resmi silahlı kuvvetlerinin bir parçası olduğunu belirten Bekayi, ‘’Devrim Muhafızları’nın gücü ve yetenekleriyle toprak bütünlüğümüzü, ulusal egemenliğimizi ve milli onurumuzu düşmanlarımıza karşı savunuyoruz. Bu ordu, İran topraklarını ve halkını her türlü düşmana karşı savunmakla yükümlüdürler" açıklamasını yaptı.

Sözcü Bekayi, İran’ın nükleer tesislerini hedef alan ABD ile Siyonist İsrail’in saldırılarına tepki göstererek, ''Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) bağlı bir devletin barışçıl nükleer tesisine iki nükleer silaha sahip rejim tarafından ilk kez saldırı düzenlendi. Bu saldırıyla NPT’nin tüm temel ilkelerine ağır bir darbe indirildi. Amerika ile İsrail'in nükleer tesislere saldırısı basitleştirmemeli. Egemen bir devlete karşı böyle saldırılara izin verecek hiçbir hukuki veya mantıksal kural yoktur’’ diye konuştu.