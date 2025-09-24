İslami: Savaşta hasar gören tesislerimiz yeniden onarılacak

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Sky News’e verdiği röportajda, uluslararası baskılara ve Siyoniat rejimin daha fazla saldırı tehdidine rağmen hedef alınan tesislerin yeniden inşa edileceğini vurguladı.

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, “Bir askeri saldırı sırasında tesislerin zarar görmesi tamamen doğaldır, önemli olan ise bilimin, bilginin, teknolojinin ve sanayinin İran tarihinde köklü ve derin temellere sahip olmasıdır” dedi.

İslami, “Zenginleştirme oranı konusunda kamuoyunda ve medyada söylenenler, düşmanlarımız tarafından körükleniyor. Zenginleştirme oranı yüksek olduğunda bu mutlaka silah için değildir. Kendi hassas ölçüm cihazlarımız için daha yüksek düzeyde zenginleştirmeye ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

İslami, “Hiç kimse bu ürünleri bize satmıyor. Yıllardır yaptırımlar altındayız. Biz bu ürünlere reaktörlerimizin güvenlik sistemleri ve reaktörlerimizi yönetmek için gerekli hassas süreçlerde ihtiyaç duyuyoruz” ifadelerinde bulundu.

ABD ile asla doğrudan müzakere yapılmayacağını da söyleyen İslami, “ABD hükümeti İran halkına büyük bir zulüm yaptı, İslam Devrimi’nin başından bu yana İran’a ağır darbeler vurdu ve son dönemde ülkemize askeri saldırılar düzenledi. Düşman, düşmandır, ister açıkça düşmanlık göstermiş olsun ister olmasın. Onların düşmanlığı bu kadar barizken, böyle bir düşmanla müzakere etmek beyhudedir” diye vurguladı.

İslami, “Dolaylı müzakereler yürütülürken ve görüşmeler devam ederken, onlar askeri operasyon gerçekleştirdiler. Müzakere masasına oturdular ama sonra masadan kalktılar ve verdikleri sözleri ve yaptıkları anlaşmaları unuttular” dedi.