İran ve Irak'tan ekonomik ve sınır ilişkilerinin güçlendirilmesine vurgu

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini ile Irak Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Ömer el-Vaili başkanlığındaki Irak heyeti bugün İran İçişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.

İran İçişleri Bakanı bu görüşmede, iki ülkenin üst düzey ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, güvenlik ve ekonomi alanlarında mevcut durumun olumlu olduğunu, ancak bu alanlarda daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Ticari ilişkilerin özellikle sınır bölgelerinde artırılması gerektiğini vurgulayan Mümini, sınır pazarlarının genişletilmesinin kaçakçılığı önleyebileceğini ve sınır bölgelerinde yaşayan halkına da fayda sağlayacağını belirtti.

İçişleri Bakanı ayrıca sınır güvenliğine dikkat çekerek, “Her nerede güvenlikte bir zafiyet olursa, kaçakçılar ve fırsatçılar bundan yararlanacaktır. Bu nedenle bu konuda daha ciddi görüşmelere ihtiyaç vardır” dedi.

Mümini ayrıca, Irak’ın egemenliğini ve güvenliğini bir bütün olarak gördüklerini söyledi.

Irak Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Ömer el-Vaili ise, iki ülke uzmanlarının ortak çalışmasıyla hazırlanan 21 maddelik işbirliği belgesine değinerek, bu belge çerçevesinde ortak sınır konularının düzenlendiğini ve elektronik bilgi paylaşımıyla faaliyetlerin ortak şekilde yürütüleceğini kaydetti.

El-Vaili, iki ülke arasındaki sınırların 24 saat aktif olacağını ve Cuma günleri de işlemlerin yapılacağını belirtti.

Ekonominin güvenlik kadar önemli olduğunu ifade eden Vaili, İran mallarının Irak’a girişinden memnuniyet duyduklarını ve bu ürünlerin Irak üzerinden komşu ülkelere de ihraç edilebileceğini söyledi.

El-Vaili, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’den, İran ile ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesi yönünde kesin talimat aldıklarını vurguladı.

Toplantının sonunda, ekonomi, siyaset ve güvenlik dahil olmak üzere çeşitli işbirliği konularını kapsayan 21 maddelik belge, İran İçişleri Bakan Yardımcısı ve Güvenlik-İdari İşlerden Sorumlu Ali Ekber Purcemşidian ile Irak Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Ömer el-Vaili tarafından imzalandı.