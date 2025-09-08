  1. Siyaset
8 Eyl 2025 17:41

İran ile Mısır "nükleer programı" görüştü

İran ile Mısır "nükleer programı" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran'ın nükleer programı ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile telefonda görüştü. Bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, İsrail rejiminin Gazze’ye yönelik soykırım savaşının durdurulması vurgulandı.

Taraflar, bölge ülkeleri ile uluslararası toplumun Gazze soykırımını durdurmak ve suçluları cezalandırmak için ciddi adımlar atması gerektiğini vurguladılar.

İran'ın nükleer programı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) taraf tüm devletlerin nükleer enerjinin barışçıl kullanımına ilişkin haklarına saygı gösterilmesinin önemine dikkat çekilen görüşmede, BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) üyelerinin diplomasiyi ilerletme ve İran nükleer meselesinin daha da karmaşık hale gelmesini önleme konusunda açık bir sorumlulukları olduğu vurgulandı.

News ID 1930136

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler