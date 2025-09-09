İran ve Mısır dışişleri bakanları arasında önemli görüşme

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bir diplomatik heyetin başında Kahire’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.

İran-Mısır ikili ilişkileriele alınan görüşmede taraflar, özellikle ekonomi, ticaret, turizm ve kültür alanlarında ilişkileri geliştirme kararlılıklarını vurguladılar.

İki bakan ayrıca, özellikle Gazze’de devam eden soykırım nedeniyle Filistin’de yaşanan insani felaket konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar, insani yardımların ulaştırılması, soykırımın ve Siyonist rejimin işlediği cinayetlerin durdurulması, ayrıca Gazze halkının topraklarından zorla göç ettirilmesi planlarının engellenmesinin önemine dikkat çektiler.

İran’ın nükleer dosyasının da ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı Erakçi, İran’ın NPT çerçevesindeki haklarını ve çıkarlarını savunma konusundaki ilkesel tutumuna işaret ederek, ABD ve Siyonist rejimin yasa dışı saldırılarını BM Şartı ve uluslararası hukuka ağır bir darbe olarak nitelendirdi.

Erakçi ayrıca, NPT üyesi ülkelerin haklarını koruma konusunda UAEA’nın sorumluluklarını hatırlatarak, ülkesinin, ABD/Siyonist saldırılarıyla ortaya çıkan yeni durum çerçevesinde İran-UAEA etkileşim protokolünü hazırlamaya hazır olduğunu belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı da, NPT’ye taraf tüm ülkelerin nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla yararlanma hakkını vurgulayarak, bu konudaki sorumlu yaklaşımından ötürü İran’ı takdir etti ve Mısır’ın İran-UAEA etkileşimlerini kolaylaştırmaya hazır olduğunu ifade etti.