ABD ve üç Avrupa ülkesinden İran’a karşı ortak bildiri

ABD ve Avrupa Üçlüsü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında İran’a karşı tehditkar bir açıklama yayınladı.

Avusturya’nın Viyana kentinde düzenlenen toplantıda, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın web sitesinde yayımlanan bildiriye göre, ABD ve Avrupa Üçlüsü, İran’ın 12 günlük savaş sırasında ABD ve İsrail’in nükleer tesislerine düzenlediği yasa dışı saldırılara karşı UAEA’nın sorumsuz ve yetersiz tutumunu dikkate almadan, İran’ın Haziran 2025’ten itibaren Ajans ile işbirliğini durdurmasını “endişe verici ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Bildiride ayrıca, 13 Haziran 2025’ten itibaren UAEA denetçilerinin İran’daki tüm nükleer tesislere erişiminin, sadece Buşehr Nükleer Santrali hariç, sınırlı olduğu ve İran’ın bugüne kadar nükleer faaliyetleriyle ilgili herhangi bir yasal rapor sunmadığı belirtildi.

Daha önce ABD ve İsrail, İran’daki nükleer santrallere saldırılar sırasında yüksek zenginleştirilmiş uranyum stoklarının yok edildiğini iddia etmişti. Ajans ise “İran’daki yüksek zenginleştirilmiş uranyum stokları iki buçuk aydır denetimsiz kaldı ve Ajans bu konuda bilgi edinmedi” iddiasında bulundu.

ABD ve üç Avrupa ülkesi, ülkelerin nükleer tesislerine yönelik askeri saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtilmeden, “son saldırılar işbirliğinin askıya alınmasını gerekçelendiremez ve İran derhal NPT güvenlik önlemlerini tam olarak uygulamaya başlamalıdır” iddiasında bulundu.

ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere, işbirliğinin sürdürülebilir bir nükleer anlaşma için temel şart olduğunu vurguladı; bildiride, İran ve Ajans arasındaki son anlaşmayı memnuniyetle karşıladıkları belirtilirken, “İran bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısına kadar işbirliğini tamamen yeniden başlatmazsa gerekli kararları almaya hazır olacakları” uyarısında bulunuldu.