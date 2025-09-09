Türk sanatçıdan Tahran'da müzik ziyafeti(+video)

İslam dünyasının en prestijli ödüllerinden biri sayılan Mustafa Ödül töreni, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hüseyin Afşin, İslam ülkelerinden çok sayıda bilim insanı, yabancı diplomatik temsilciler, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Tahran'da düzenlendi.

2025 yılında, üç farklı ülkeden üç seçkin araştırmacı Mustafa Ödülü’nün altıncı döneminde seçildi. Bunlardan biri, 1958’de İstanbul’da doğan ve kariyerini ABD’de sürdüren Prof. Mehmet Toner ikinci kişi, İranlı araştırmacı Vahab Mirrokni oldu. 1979 doğumlu Mirrokni, yapay zekâ algoritmaları alanındaki üstün çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Üçüncü isim ise, 1957 doğumlu Hintli bilim insanı Muhammed Khaja Nazeeruddin.

Toner'e verilen ödülün ardından Tahran'a davet edilen Türk sanatçı Sedat anar eşi ve kardeşi ile birlikte bir müzik ziyafeti verdi.