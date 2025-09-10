Rahmet ve ilim güneşleri aynı günde doğdu

Bugün, İslam dünyası için iki büyük kutlu doğum gününü bir arada barındırıyor: Hazreti Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) ve torunu İmam Cafer-i Sadık’ın (a.s) doğum yıldönümleri.

Peygamber Efendimiz (s.a.a), Fil yılı Rebiülevvel ayının 17’sinde Mekke’de dünyaya geldi. Babası Abdullah, O henüz annesinin rahmindeyken vefat etti. Küçük yaşta annesini de kaybeden Peygamberimiz, dedesi Abdulmuttalib’in yanında büyüdü. Daha sonra amcası Ebu Talib’in himayesine girdi.

Allah Resulü (s.a.a), Allah’ın emriyle insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderildi. İslam devletini kurdu, müşriklerin baskılarına karşı sabırla mücadele etti ve Allah’ın yardımıyla İslam’ı yaydı.

İmam Cafer-i Sadık (a.s) da Rebiülevvel ayının 17’sinde, hicri 83 yılında Medine’de dünyaya geldi. Babası İmam Muhammed Bakır, dedesi İmam Zeynelabidin’dir. İmam Sadık, Ehl-i Beyt’in ilmini kuşanarak, İslam’ın saf ve bozulmamış halini koruyan bir ilim ve ahlak önderi oldu.

Onun döneminde, siyasi karışıklıklar arasında dini ilimleri öğretme imkânı doğdu. Bu fırsatı değerlendiren İmam Sadık, binlerce talebeye fıkıh, tefsir, kelam ve diğer İslami ilimleri öğretti. Onun talebeleri arasında İmam Ebu Hanife ve Malik bin Enes gibi isimler de yer aldı. Bu sebeple, Caferî mezhebi onun adıyla anılmaktadır.

İmam Cafer-i Sadık, İslam’ı tahriften koruyan, sahih bilgiyle halkı aydınlatan ve ahlaki rehberliğiyle Müslümanlara yol gösteren bir imam olarak anılmaktadır.

Bugün, bu iki kutlu doğum vesilesiyle Müslümanlar; rahmet peygamberi Hazreti Muhammed’i ve onun pak soyundan gelen İmam Cafer-i Sadık’ı rahmetle ve minnetle anmaktadır.