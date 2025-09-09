  1. Dünya
9 Eyl 2025 18:27

Guterres, Doha'da Hamas liderlerine suikast girişimini kınadı

Guterres, Doha'da Hamas liderlerine suikast girişimini kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimini kınadı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimini kınadı.

Guterres, bunun Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini vurguladı.

