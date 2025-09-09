Guterres, Doha'da Hamas liderlerine suikast girişimini kınadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimini kınadı.
Guterres, bunun Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini vurguladı.
