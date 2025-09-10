Şeyh Naim Kasım: İsrail’in Katar saldırısı “Büyük İsrail” planıyla ilgilidir

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım Hazreti Muhammed'in (s.a.a) doğum yıldönümü ve İslami Birlik Haftası münasebetiyle konuşma gerçekleştirdi.

Şeyh Naim Kasım konuşmasında şunları vurguladı:

"Filistin meselesi, İslam ümmetinin birliğini ortaya koyan en önemli idealdir. Filistin davasına destek vermek, İslamî birliğin en yüce göstergelerinden biridir. Biz her zaman Filistin’in yanında olduk ve onun için fedakârlık yaptık.

Gazze ve Batı Şeria halkının yanında durmalı, Amerika ve Siyonist rejimin suç dolu saldırılarına karşı koymalıyız."

Tüm zorluklara rağmen Filistin halkının dirençli ve sabırlı olduğunu belirten Şeyh Naim Kasım, Kudüs yakınlarında gerçekleşen Ramot operasyonunun cesurca bir eylem olduğunu ve Filistin halkının yaşama ve direniş iradesine sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Hizbullah Genel Sekreteri, Siyonist işgalcilerin Katar’da Hamas liderlerini hedef almak için gerçekleştirdiği saldırıyı “tehlikeli bir saldırı” olarak nitelendirerek bunun kesinlikle sessizlikle geçiştirilemeyeceğini söyledi.

Şeyh Naim Kasım, bu saldırıya karşı Katar’ın yanında olduklarını belirterek, bunun sıradan ya da istisnai bir saldırı olmadığını; aksine “Büyük İsrail” projesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Lider, Katar’a yönelik saldırının tamamen İsrail-Amerika kaynaklı olduğunu ve ABD’nin yeşil ışık vermesiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

“Büyük İsrail” projesinin hayata geçirilmesi kararının uzun zaman önce alındığını, sürecin yalnızca direniş sayesinde geciktiğini vurgulayan Şeyh Naim Kasım Kasım, “Peki neden Arap ülkeleri direnişi desteklemiyor?” sorusunu yöneltti.

Direnişin ortadan kalkması durumunda bu ülkelerin ne yapabileceğini sorgulayan Şeyh Naim Kasım, direnişi desteklemek istemeyenlerin en azından ona zarar vermemeleri ve baskı uygulamamaları gerektiğini söyledi. Çünkü hiçbir şey direnişten başka Siyonist rejime karşı duramaz.

Son olarak Lübnan’daki gelişmelere değinen Şeyh Naim Kasım, ülke hükümetinin elinde silah tekelinin tartışılmasının durdurulmasını talep etti. Ona göre, bazıları bunun düşmanın bahanelerini ortadan kaldıracağını düşünse de tamamen yanılıyor; düşman projelerine bu konuda devam ediyor.

Şeyh Naim Kasım, İslam ümmetinin birliğini göstermek ve Filistin halkının yanında durmak için büyük fedakârlıklar yapan cesur Yemen halkına özel tebriklerini iletti.