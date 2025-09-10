İran ve Katar dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdülrahman bin Casım Al-Thani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail rejiminin Katar’a yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı. Saldırının bazı Filistinli ve Katarlı vatandaşların şehit düşmesine ve yaralanmasına yol açtığını belirten Erakçi, İran İslam Cumhuriyeti’nin Katar ile dayanışma ve desteğini iletti.

Erakçi, İsrail’in Katar’a yönelik askeri saldırısını Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerine açık bir saldırı olarak nitelendirdi ve bölge ülkeleri ile uluslararası toplumun İsrail’i sürekli ve ciddi uluslararası ihlalleri nedeniyle hesap vermeye zorlaması gerektiğini vurguladı.

Filistin’deki soykırım, Lübnan, Suriye ve Yemen’e yönelik tekrar eden saldırılar, İran’a karşı gerçekleştirilen suç teşkil eden eylemler ve şimdi Katar’a yönelik askeri saldırının İsrail’in bölgesel ve uluslararası barış ile güvenlik için gerçek ve acil bir tehdit olduğunu belirten Erakçi, İsrail’in savaş ve saldırganlıklarını durdurmanın, bölge ülkelerinin birlik ve koordinasyonu ile mümkün olacağını; bunun için ekonomik ve diplomatik tüm ilişkilerin kesilmesi gerektiğini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti’nin en yüksek düzeydeki dayanışma ve destek mesajları için teşekkür ederek, İslam ve bölge ülkelerinin İsrail rejiminin suç ve hukuk ihlallerine karşı uyanık ve birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Katar hükümetinin, İsrail’in saldırganlığına karşı ülke güvenliğini korumak için tüm gerekli önlemleri alacağını belirtti.