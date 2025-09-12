Erakçi, BM Genel Sekreteri Guterres ile nükleer meseleyi görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede İran nükleer meselesinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında varılan son mutabakatı memnuniyetle karşılayarak, BM'nin İran nükleer meselesiyle ilgili görüşmelerin ve diplomatik sürecin sürdürülmesine verdiği desteği yineledi.

Bakan Erakçi de, İran’ın, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) uyarınca İran halkının hak ve çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığını vurgulayarak, BM ve tüm ülkelerin İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik yasadışı saldırıları kınama konusunda net ve kararlı bir tavır alması gerektiğini belirtti.

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin İran'a karşı devreye soktuğu tetik mekanizması girişimini ‘’sorumsuz ve haksız bir yaklaşım’’ olarak değerlendiren Erakçi, bu tavrın sorunu daha da karmaşık hale getireceğini vurguladı.

Erakçi, İran'ın nükleer tesislerine yönelik yasadışı saldırıların yol açtığı yeni durumda İran'ın güvenlik yükümlülüklerini yerine getirme konusunda bir mutabakata varmak için UAEA ile yapıcı görüşmeler yürütmesindeki sorumlu yaklaşımına değinerek , bu gelişmenin Avrupalı taraflar ve BM Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından değer ve öneminin anlaşılmasının gerekliliğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı, işgal altındaki Filistin'deki soykırımı ve Siyonist rejimin savaş kışkırtıcılığını ‘’günümüzün en önemli meseleleri’’ olarak nitelendirdi ve bu rejimin Katar'a yönelik son terörist saldırısını kınadı. Abbas Erakçi, Gazze’deki soykırımı durdurmak ve İsrail'in hegemonyasını ve saldırganlığını dizginlemek için uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler'in ve BM Genel Sekreteri’nin ortak sorumluluğunu vurguladı.

