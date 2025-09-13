  1. Siyaset
13 Eyl 2025 10:55

İran Meclisi, UAEA anlaşmasını görüşmek için acil toplantı düzenliyor

İran Meclisi, UAEA anlaşmasını görüşmek için acil toplantı düzenliyor

İran Meclisi Başkanlık Sözcüsü Guderzi, Dışişleri Bakanı Erakçi'nin katılımıyla Ulusal Güvenlik Komisyonu’nun acil toplantısının gerçekleştirileceğini duyurdu.

İran Meclisi Başkanlık Sözcüsü Abbas Guderzi, Dışişleri Bakanı Erakçi'nin katılımıyla Ulusal Güvenlik Komisyonu’nun acil toplantısının gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yetkili, toplantının, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki anlaşmanın incelenmesi amacıyla, bugün yerel saatle 17:00’de Meclis’te yapılacağını belirtti.

Guderzi, Meclis’in onayladığı yasalara göre İran’ın UAEA ile herhangi bir işbirliğinin Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi onayıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

News ID 1930262

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler