  1. Siyaset
14 Eyl 2025 09:11

İran’dan UAEA’nın yıllık konferansına katılımıyla ilgili detaylı açıklama

İran’dan UAEA’nın yıllık konferansına katılımıyla ilgili detaylı açıklama

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın yıllık konferansına katılımıyla ilgili ayrıntılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın yıllık konferansına İran’ın katılımıyla ilgili ayrıntılara değinerek, “Ajansın 69. yıllık oturumu yarından itibaren Viyana’da başlayacak” dedi.

 İslami, “Kendi tesislerimize yapılan saldırıyı kınayan bir karar tasarısını konferansta gündeme getirip sunacağız” ifadesini kullandı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı açıklamasının devamında, “Umuyoruz ki bu toplantıya katılımımız, tesislerimize yönelik yaşanan olayı açık bir şekilde anlatma fırsatı verecektir” ifadelerinde bulundu.

News ID 1930288

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler