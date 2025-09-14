İran’dan UAEA’nın yıllık konferansına katılımıyla ilgili detaylı açıklama

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın yıllık konferansına İran’ın katılımıyla ilgili ayrıntılara değinerek, “Ajansın 69. yıllık oturumu yarından itibaren Viyana’da başlayacak” dedi.

İslami, “Kendi tesislerimize yapılan saldırıyı kınayan bir karar tasarısını konferansta gündeme getirip sunacağız” ifadesini kullandı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı açıklamasının devamında, “Umuyoruz ki bu toplantıya katılımımız, tesislerimize yönelik yaşanan olayı açık bir şekilde anlatma fırsatı verecektir” ifadelerinde bulundu.