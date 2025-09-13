İsrail, Gazze'de UNRWA okullarını bombaladı

Görgü tanıkları, Gazze Şehri’nin kuzey ve güneyinde, İsrail bombardımanından kaçarak şehirde kalan ve güneye göç etmeyi reddeden binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin BM’ye ait UNRWA okullarına sığındığını bildirdi. İsrail ordusunun okullara saldırı düzenleyeceğini önceden telefonla bildirdiği, ancak halkın özel eşyalarını almak için yeterli zamanı olmadığı aktarıldı.

Saldırı sırasında tahliye sinyali alan Filistinliler panik ve korku yaşadı, çoğu bölgeyi hızla terk etmeye çalıştı. Görgü tanıkları, saldırının tahliyeler devam ederken ve sokaklarda hâlâ insanlar varken gerçekleştirildiğini ifade etti.

AA muhabirine göre, İsrail ordusu ayrıca En-Nasr Mahallesi’nin batısındaki El-Feyruz Kuleleri’ndeki çok katlı bir konut binası ile şehrin güneyinde Es-Sina’a Caddesi’ndeki bir evi hedef aldı.

Saldırılarda ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak AA