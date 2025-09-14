"BAE İran'ı seviyor” Kültür Festivali: İranlıların “İkinci Evinde” Hümayun Şeceryan sahne aldı

İran’ın Dubai Başkonsolosu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan İranlıların 70 yılı aşkın geçmişine dikkat çekerek, BAE’yi “İran toplumu için ikinci bir ev” olarak nitelendirdi.

Konsolos, “Emirates Loves Iran” kültür festivaline Emirlik halkının gösterdiği sıcak ve coşkulu ilgiyi, kültür ve sanatın insanları yakınlaştıran en güçlü zemin olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirdi.

13 Eylül Cumartesi günü Dubai Expo Şehir Merkezi, “Emirates Loves Iran/BAE İran'ı seviyor” adlı kültürel festivale ev sahipliği yaptı. Festivalin amacı, BAE’de yaşayan İran toplumu ile diğer kültürler arasında sosyal ilişkileri güçlendirmek ve İran’ın zengin mirasıyla tanıştırmaktı.

Etkinlikte el sanatları, İran mutfağı, geleneksel müzik, edebiyat ve sanat ziyaretçilere sunuldu; Expo’nun kalbi adeta İran’ın havasıyla doldu.

Festivalin en dikkat çekici anı ise, ünlü sanatçı Hümayun Şeceryan’ın ücretsiz konseriydi. Konser, yalnızca İranlılar değil, farklı milletlerden binlerce kişinin büyük ilgisini çekti ve uzun süre alkışlarla karşılandı.