Dışişleri Bakanı Erakçi Katar'a gitti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi bu sabah İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Zirvesi’ne katılmak için Katar’ın başkenti Doha’ya hareket etti.

Katar’ın talebi üzerine düzenlenen İslam-Arap Dışişleri Bakanları Olağanüstü Zirvesi, Siyonist rejimin bu ülkeye yönelik askeri saldırısını ele almak amacıyla yapılmaktadır ve pazartesi günü planlanan İslam-Arap Liderler Zirvesi’nin hazırlığı niteliğindedir.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın bu zirveye katılacağı bekleniyor.