Erakçi'den tetik mekanizması konusunda üç Avrupa ülkesine tavsiye

İran Dışişleri Bakanı, Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabında üç Avrupa ülkesine hitaben şu tavsiyede bulundu: “Kullanırsan, her şeyi kaybedersin!”

Dışişleri Bakanı Erakçi paylaşımında, “Mesele yalnızca şu değildir ki üç Avrupa ülkesinin “snapback” mekanizmasını harekete geçirmeye yönelik yasal, politik veya ahlaki bir hakkının olmaması değil, Bu hakka sahip olsalar bile, ‘Kullanmazsan kaybedersin’ deyimi burada işe yaramaz” ifadesini kullandı.

Erakçi ayrıca şu ifadwlerde bulundu:

“Üç Avrupa ülkesinin karşı karşıya olduğu zor ikilemi daha doğru ifade edecek söz şudur: “Kullanırsan kaybedersin” ve belki de daha uygun olanı şöyl: “Kullanırsan, her şeyini kaybedersin.”