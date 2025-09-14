  1. Siyaset
14 Eyl 2025 08:22

Erakçi'den tetik mekanizması konusunda üç Avrupa ülkesine tavsiye

Erakçi'den tetik mekanizması konusunda üç Avrupa ülkesine tavsiye

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, sosyal medya hesabı X’te üç Avrupa ülkesine yönelik yaptığı tavsiyede şöyle yazdı: “Kullanırsan, her şeyini kaybetmiş olursun!”

İran Dışişleri Bakanı, Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabında üç Avrupa ülkesine hitaben şu tavsiyede bulundu: “Kullanırsan, her şeyi kaybedersin!”

Dışişleri Bakanı Erakçi paylaşımında, “Mesele yalnızca şu değildir ki üç Avrupa ülkesinin “snapback” mekanizmasını harekete geçirmeye yönelik yasal, politik veya ahlaki bir hakkının olmaması değil, Bu hakka sahip olsalar bile, ‘Kullanmazsan kaybedersin’ deyimi burada işe yaramaz” ifadesini kullandı.

Erakçi ayrıca şu ifadwlerde bulundu:

 “Üç Avrupa ülkesinin karşı karşıya olduğu zor ikilemi daha doğru ifade edecek söz şudur: “Kullanırsan kaybedersin” ve belki de daha uygun olanı şöyl: “Kullanırsan, her şeyini kaybedersin.”

News ID 1930284

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler