Erakçi: Tunus, İran dış politikasında özel ve önemli bir konuma sahip

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Tunus medyasında yayımlanan bir yazısında, Tunus’un Akdeniz’in güney kıyısında bir medeniyet ve kültür merkezi olduğunu ve İran dış politikasında özel ve yüksek bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Erakçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihî köklere dayandığını ve kardeşlik, karşılıklı saygı, derin dini ve kültürel bağlar ile uluslararası ortak hedefler üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Altmış yılı aşkın diplomatik ilişkiler

İran ile Tunus arasındaki diplomatik ilişkilerin altı on yılı aşkın süredir devam ettiğini aktaran Erakçi, bu ilişkilerin her zaman kardeşlik, dostluk ve karşılıklı anlayış ruhu ile şekillendiğini söyledi. Bu ilişkinin, İran'ın dünya İslamıyla güçlü bağlar kurma taahhüdünün parlak bir örneği olduğunu belirtti ve bunun ulusal egemenliğe saygı ve ortak menfaatler temelinde sürdürüldüğünü ifade etti.

Bölgesel kizlerde dayanışma ve destek

Bölgesel krizlerin en yoğun olduğu dönemlerde bile, bu samimi ilişkinin ayakta kaldığını ve güçlendiğini vurgulayan Erakçi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in Haziran 2024’te İran’ı ziyaretinin ve Cumhurbaşkanı ile Devrim Lideri’nin buluşmasının iki ülke arasında kapsamlı işbirliklerinin yeni bir dönemini başlattığını kaydetti.

İsrail’in İran’a yönelik son saldırıları sırasında Tunus hükümeti ve halkının İran’a verdiği kararlı ve değerli destek, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın derinliğini ortaya koydu. Erakçi, bu desteğin, güç kullanmaya karşı direnme ve ulusal egemenlik ile toprak bütünlüğünü savunma ilkeleri çerçevesinde verildiğini ve İran hükümeti ve halkı tarafından takdirle karşılandığını açıkladı.

İran ve Tunus, uluslararası alanda da her zaman uyumlu ve ortak bir sesle hareket etmiştir. Ülkelerin iç işlerine dış müdahalelere karşı birlikte tavır almak, Filistin davasını desteklemek ve İsrail ile normalleşme çabalarına karşı çıkmak, iki ülkenin gurur duyduğu ortak yaklaşımları arasında yer almaktadır.

Ekonomik ve turizm işbirliğinin güçlendirilmesi

Bakan Erakçi, siyasi ve diplomatik ilişkilerin her zaman olumlu ve yapıcı olmasına rağmen, iki ülke arasındaki ekonomik potansiyelin hâlâ tam anlamıyla değerlendirilemediğini belirterek, karşılıklı ticaretin artırılması için kararlı bir atılım gerektiğini ifade etti.

Bakan şöyle yazdı:

"Turizm işbirliğinin vize muafiyeti uygulamasıyla güçlendirilmesi, iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlatılması, ortak ekonomik komisyon toplantılarının yeniden düzenlenmesi, çeşitli ticaret alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve teknoloji alanında ortak çalışmalar yapılması, ekonomik bağları daha da güçlendirecek önemli adımlar olarak öne çıkmaktadır. İran, deneyim, teknik bilgi ve yerli teknolojilerini kullanarak Tunus ile çeşitli alanlarda işbirliğine hazırdır."

Kültürel ve sanatsal işbirliğinin, özellikle sinema, müzik, el sanatları sergileri ve spor alanlarında geliştirilmesinin, iki ülke arasında karşılıklı anlayışı artırarak halklar arasındaki bağları güçlendireceğini vurgulayan Erakçi, dini ve kültürel ortaklıkların bu sürecin sağlam temeli olduğunu aktardı. İranlı sanatçıların, özellikle popüler dizilerden “Yusuf Peygamber” ve sinema filmi “Kral Süleyman” ile Tunus festivallerinde başarılı bir şekilde yer almalarının, Tunus’ta İran’ın sanatsal potansiyeline duyulan ilginin açık bir göstergesi olduğunu söyledi.