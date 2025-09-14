İran, Katar ile dayanışma içerisinde olduğunu yineledi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail'in Katar saldırısı ele alındı.

Görüşmede Katar Dışişleri Bakanı, Doha'nın İsrail saldırısı karşısında güvenliğini ve egemenliğini korumak için tüm önlemleri alacağını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Erakçi de, Siyonist İsrail'in saldırısını şiddetle kınarken İran'ın Katar ile dayanışma içerisinde olduğunu yineledi.

Erakçi ayrıca, bu saldırının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ve Katar ile bölge ülkelerinin güvenliği için tehlikeli bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.