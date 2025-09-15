Erakçi Doha'da ikili temaslarda bulundu

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İslam–Arap Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı’na katılmak üzere Katar’ın Doha kentine yaptığı ziyarette, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Somali Dışişleri Bakanı Abdusselam Ali, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

Bu görüşmelerde taraflar ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldılar ve işgal altındaki Filistin’deki vahim durum ile Gazze’de devam eden soykırıma vurgu yaptılar. Ayrıca uluslararası toplumun, Siyonist rejimin cinayetlerini durdurmak ve bu rejimin savaş kışkırtıcılığının yayılmasına karşı koymak için etkili ve acil adımlar atmasının gerekliliğini tartıştılar.

Görüşmelerde ayrıca İran’ın nükleer meselesiyle ilgili son diplomatik süreçler ve BM Güvenlik Konseyi üyelerinin bu konudaki sorumlulukları da vurgulandı.

Erakçi Doha’da, Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Reci ile de bir araya geldi.

Bu görüşmede iki bakan, İran–Lübnan ikili ilişkileri konusunda görüş alışverişinde bulundu. İki bakan ayrıca bölgesel gelişmeler, özellikle işgal altındaki Filistin’deki soykırım ve uluslararası toplumun cinayetleri durdurmak için acil harekete geçmesi gerekliliği ile bu rejimin Lübnan ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik süregelen saldırılarını da ele aldılar.