Erakçi'den Katar ve Müslüman ülkelerle dayanışma vurgusu

İslam–Arap Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı’na katılmak üzere Doha'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Erakçi, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İran halkı adına net bir mesajla Doha’dayım; İran İslam Cumhuriyeti, Katar’ın ve aslında tüm Müslüman kardeşlerimizin yanında durmaktadır. Özellikle de tüm bölgeyi tehdit eden felakete karşı birlikteyiz.”

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısı, Katar’ın talebi üzerine, 14 Eylül Pazar günü Katar’ın başkenti Doha’da, Siyonist rejimin Katar’a yönelik askeri saldırısını ele almak üzere, İran Dışişleri Bakanı’nın katılımıyla başladı.