  1. İran
15 Eyl 2025 10:38

İsrail rejimi kendisi için hiçbir çerçeve ve yasak tanımıyor

İsrail rejimi kendisi için hiçbir çerçeve ve yasak tanımıyor

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “İsrail rejimi izlediği süreçle kendisi için hiçbir çerçeve ve yasak tanımıyor ve İslam ülkelerinin çoğuna saldırmış durumda” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Katar’a hareketinden önce Mehrabad Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, “Katar Emiri’nin daveti üzerine bugün bu ülkede İslam ülkeleri liderlerinin olağanüstü toplantısı yapılacaktır. Dün de İslam ülkelerinin dışişleri bakanları oradaydı ve İsrail’in Katar’a yönelik saldırısını, dünyanın mevcut tüm kurallarına ve kanunlarına aykırı olan bu eylemi incelemek için toplandılar.” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan açıklamasının devamında, “İsrail rejimi izlediği süreçle kendisi için hiçbir sınır ve yasak görmüyor ve İslam ülkelerinin çoğuna saldırmış durumda. Lübnan, Suriye, Katar, İran, Yemen ve Irak’a saldırdı; istediği her şeyi yapıyor. Ne yazık ki Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri de bu saldırılarını destekliyor” ifadesini kullandı.

News ID 1930330

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler