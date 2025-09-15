Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Katar'da

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere ve Katar Emiri’nin daveti üzerine, Doha'ya ayak bastı.
İsrail rejiminin, Salı günü Katar’da Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) liderlerinin toplantı yaptığı yere düzenlediği hava saldırısının ardından, bu acil zirve Katar Emiri’nin talebi üzerine gerçekleştirilecek.
Toplantının amacı, İslam ülkelerinin artan Siyonist saldırganlığa karşı gerekli adımları atması ve kararlı bir tutum sergilemesidir.
yorumunuz