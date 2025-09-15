  1. Türkiye
Erteleme kararı sonrası Kılıçdaroğlu iki isimle toplantıda

CHP Kurultay Davası'nın erteleme kararının ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışma ofisine gitti.

Tüm Türkiye'nin gözünün çevrildiği CHP Kurultay davası ertelendi. Erteleme kararının ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışma ofisine gitti.  Kılıçdaroğlu'nun eski Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve Eski Basın Müşaviri Veli Özdemir ile ofisinde toplantı yaptığı iddia edildi. 

Mutlak butlan kararının çıkması halinde genel başkanlığa dönmesi beklenen Kılıçdaroğlu çalışma ofisinde sessizliğini koruyor. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin genel merkezinde A takımını topladı. 

