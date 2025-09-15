Türkiye S-400'leri satacak mı? Açıklama geldi

ürkiye'nin Rusya'dan 2017 yılında satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Bazı medya organları Türkiye'nin 2,5 milyar dolara Rusya'dan satın aldığı S-400 bataryalarının Rusya'nın ihtiyaçları ve talebi doğrultusunda Rusya'ya iade edebileceğini veya geri satabileceğini iddia etti.

Türkiye yalanladı

S-400'lerin satılacağı iddialarının gündem olmasının ardından Türkiye tarafından Rus medyasına açıklama yapıldı. Türk kaynaklar RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada Rus S-400 hava savunma sistemlerinin satışı veya iadesi yönündeki haberleri yalanladı.

Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini sattığı veya iade ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını, böyle bir durumun söz konusu olmadığı Türk kaynakların "Bu mesajları nereden aldınız? Böyle bir durum söz konusu değil" dediği öğrenildi.

2.5 milyar dolara alınmıştı

Türkiye, 2017’de Rusya’dan 2 buçuk milyar dolar karşılığında 2 adet S-400 almak için anlaşma imzalamıştı. S-400'lerin ilk teslimatı 12 Temmuz 2019 yılında yapılmış, Mürted Hava Meydanı'ndaki görüntüler dünyaya servis edilmişti. Rus TASS haber ajansı S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatının üç parti şeklinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

