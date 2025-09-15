  1. İran
15 Eyl 2025 15:40

İran’ın Moskova Büyükelçiliği’nden üç adalar hakkında açıklama

İran’ın Moskova Büyükelçiliği, Soçi’de yapılan Fars Körfezi İşbirliği Konseyi toplantısında Genel Sekreter’in üç İran adasıyla ilgili iddialarını reddederek, bu dayanaksız iddiaların İran’ın söz konusu adalar üzerindeki tartışmasız egemenlik hakkını etkilemeyeceğini açıkladı.

 Büyükelçilik açıklamasında, “Bu müdahaleci ve asılsız iddiaları reddederek vurguluyoruz ki, İran İslam Cumhuriyeti’nin kendi egemenliği altındaki adalarda gerçekleştireceği her türlü eylem, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde meşru sayılmakta olup, herhangi bir dış müdahaleyi kabul etmemektedir” ifadelerine yer verdi.

Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, yakın zamanda 165. Dışişleri Bakanları toplantısı bildirgesinde tekrar üç adalar ve Areş gaz sahasıyla ilgili iddialarda bulunmuştu.

