İran: Üç ada üzerindeki egemenliğimiz kesindir

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Emir Said İrevani, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi (KİK) Dışişleri Bakanları 163. toplantısında alınan kararların BM Güvenlik Konseyi’ne sunulmasının ardından, Konsey Başkanı’na gönderdiği resmi mektupta, KİK’in İran’a yönelik suçlamalarını ve BAE’nin üç ada üzerindeki iddialarını sert bir dille reddetti.

İrevani, BAE’nin Ebu musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarıyla ilgili egemenlik iddialarını “kabul edilemez müdahale” olarak nitelendirdi ve bu tutumu uluslararası hukukun açık ihlali olarak değerlendirdi.

İranlı yetkili ayrıca, Körfez bölgesine dair kullanılan “sahte adlandırmalara” da tepki göstererek, “Fars Körfezi”nin tek geçerli, tarihi ve hukuki ad olduğunu vurguladı.