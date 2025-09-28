İran, Fars Körfezi Konseyi’nin üç ada iddialarını kesinlikle reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ve İngiltere Dışişleri Bakanları toplantısında yayımlanan ortak bildiriyle ilgili olarak, İran’ın üç stratejik adası üzerindeki egemenliğine yönelik asılsız iddiaları kesin bir dille reddetti.

Bekayi, Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adalarının İran’ın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, siyasi bildirilerde tekrarlanan bu tür iddiaların coğrafi, tarihi ve hukuki gerçekleri değiştirmeyeceğini belirtti.

Sözcü, müdahaleci ifadeler içeren bildiriyi eleştirerek, İran’ın bu adalardaki egemenlik haklarını korumak ve bölgedeki güvenliği sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacağını açıkladı.

Bekayi ayrıca, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi’nin, bölgedeki istikrarı bozan aktörlerin müdahalelerine zemin hazırlamak yerine, bölge ülkeleri arasında işbirliği ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesi yönünde adımlar atması gerektiğini söyledi. İngiltere gibi bölgedeki istikrarı olumsuz etkileyen dış aktörlerin bölge işlerine müdahalesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.