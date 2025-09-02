İran, Fars Körfezi Konseyi’nin üç ada iddialarını resmen reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi’nin üç adaya Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb ilişkin tekrarlayan ve hukuki dayanağı olmayan iddialarını reddetti.

Bakanlık, bu adaların İran toprağının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve dışarıdan yapılan hiçbir iddianın tarihî, coğrafî ve hukuki gerçekleri değiştiremeyeceğini vurguladı.

İran ayrıca, adalardaki güvenliği sağlamak ve ulusal çıkarları korumak için gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu belirtti. Aynı şekilde, Areş petrol sahasına dair tek taraflı iddiaların geçersiz olduğunu ve adil bir çözüm için ikili görüşmelerin şart olduğunu ifade etti.

Bakanlık, İran’ın nükleer enerji konusundaki meşru haklarına işaret ederek programın barışçıl niteliğine dair her türlü şüphenin asılsız olduğunu vurguladı. Ayrıca İsrail’in kitle imha silahlarının oluşturduğu acil tehlikeye dikkat çekerek, bölge ülkelerinin bu konuda uluslararası toplumu harekete geçirmesi gerektiğini belirtti.

Son olarak, İran, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ülkelerinin Gazze’deki İsrail saldırılarını kınayan tutumunu memnuniyetle karşıladı ve İsrail’in insanlığa karşı suçlarını durdurması için etkili adımlar atılması çağrısında bulundu.