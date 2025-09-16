İran ve ECO 2. Ulusal konferansı başladı

İran ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) 2. Ulusal Konferansı, bugün Dışişleri Bakanlığı Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Merkezi’nde düzenlendi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO), gelişmekte olan dünyada en eski bölgesel işbirliği mekanizmalarından biri olarak kabul edilmektedir.

Konferans, açılış oturumu ve Dışişleri Bakanı ile ECO Genel Sekreteri’nin konuşmalarıyla başladı. Ardından uzmanlar, ECO’nun üç ana panel başlığı altında önceliklerini ve konularını tartıştı: “ECO’da Bölgesel Ulaşım, İletişim ve Etkileşimler”, “ECO ve Yeni Teknolojiler” ve “ECO 2035: Daha Dayanıklı, Daha Uyumlu ve Daha Bağlantılı Bir Gelecek”.

Bu konferansta ortaya çıkan önerilerin, ECO 2035 Vizyonu’nun hazırlanma sürecinde dikkate alınması beklenmektedir.

Hatırlanacağı üzere, İran ve ECO’nun ilk ulusal konferansı Mart 2012 Dışişleri Bakanlığı Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Merkezi’nde gerçekleştirilmişti.

Bu yıl, ECO 2025 Vizyonu’nun son uygulama yılı olup, önümüzdeki 10 yıllık yeni vizyonun üye devletler tarafından hazırlanması ve ECO Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, 2025 Kasım sonunda Kazakistan’da onaylanması planlanmaktadır.

Üye ülkeler, yeni vizyonun hazırlanması sürecinde tüm paydaşların görüşlerinin (kamu sektörü, özel sektör, akademik topluluklar, kadınlar, gençler vb.) alınması ve uygulanması konusunda anlaşmıştır. Bu çerçevede, İran ve ECO 2. Ulusal Konferansı tasarlanmıştır.

Ayrıca, İran Cumhurbaşkanı’nın ECO Liderler Zirvesi’nde (bu yıl Temmuz ayında Azerbaycan’da) serbest ticaretin artırılması, transitin kolaylaştırılması, turizm sektörünün geliştirilmesi, ekonominin dijitalleştirilmesi, yapay zekâ işbirliği ve bölgede bireysel ve toplu dayanıklılığın artırılması gibi bir dizi kilit alanı ECO’nun gelecekteki vizyonu için öncelikler olarak vurguladığı belirtilmiştir.

İran'ın önerisiyle, üye ülkeler yeni vizyonun hazırlanması sürecinde tüm paydaşların kamu sektörü, özel sektör, akademik çevreler, kadınlar, gençler vb.görüşlerinin dikkate alınmasına karar vermiştir.

İran ve ECO 2. Ulusal Konferansı, Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Başkanlığı girişimiyle bu hedef doğrultusunda düzenlenmektedir.