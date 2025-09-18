https://tr.mehrnews.com/news/1930430/ 18 Eyl 2025 10:04 News ID 1930430 Ekonomi Ekonomi 18 Eyl 2025 10:04 İran'da TL'nin güncel fiyatı İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 400 tümen üzerinden işlem görüyor. Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 410 tümen seviyesinde kaydedilmişti. News ID 1930430 کپی شد İlgili haberler İran'da TL'nin bugünkü fiyatı İran'da TL kaç tümen? İran'da TL fiyatında son durum İran'da TL'nin bugünkü fiyatı Ekler Ekonomi İran Türk Lirası Lira (521) Döviz
