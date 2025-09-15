https://tr.mehrnews.com/news/1930324/ 15 Eyl 2025 08:40 News ID 1930324 Ekonomi Ekonomi 15 Eyl 2025 08:40 İran'da TL'nin bugünkü fiyatı İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 370 tümen üzerinden işlem görüyor. Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 360 tümen seviyesinde kaydedilmişti. News ID 1930324 کپی شد İlgili haberler İran'da TL kaç tümen? İran'da TL fiyatı ne durumda? İran'da TL fiyatında son durum İran'da TL fiyatında son durum Ekler İran Türk Lirası Lira (521) Ekonomi Döviz
