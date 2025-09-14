https://tr.mehrnews.com/news/1930285/ 14 Eyl 2025 08:10 News ID 1930285 Ekonomi Ekonomi 14 Eyl 2025 08:10 İran'da TL kaç tümen? İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 360 tümen üzerinden işlem görüyor. Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 400 tümen seviyesinde kaydedilmişti. News ID 1930285 کپی شد İlgili haberler İran'da TL fiyatı ne durumda? İran'da TL'nin bugünkü fiyatı İran’da Türk Lirası ne kadar? İran'da TL fiyatında son durum Ekler Türk Lirası Ekonomi İran Lira (521)
