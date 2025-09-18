Ensarullah Lideri: Siyonist rejim soykırımın tüm araçlarını kullanıyor

El-Mesire’ye göre, Ensarullah lideri Seyyid Abdulmelik El-Husi, haftalık konuşmasında Yemen halkına ve bölgedeki diğer halklara hitaben, Siyonist düşmanın yüzyılın suçunu Gazze’de tüm dünyanın gözü önünde ve kulakları duyarken sürdürdüğünü söyledi.

El-Husi, Gazze’deki soykırımın korkunç ve üzücü olduğunu ve en ufak bir insani vicdana sahip olan herkesin buna karşı bir tavır almak zorunda olduğunu belirtti.

Ensarullah Lideri Husi, düşmanın Amerikan, İngiliz ve Alman bombalarıyla tüm soykırım araçlarını kullandığını ve Arap petrolünden yararlandığını vurguladı.

Siyonist düşmanın Arap-İslam Zirvesi sonrasında Katar’a yönelik sürekli saldırı tehdidini sürdürdüğünü belirten El-Husi, Netanyahu ve diğer Siyonistlerin açıklamalarının bu saldırıları teşvik ettiğini ifade etti.

Doha’daki Arap-İslam Zirvesi’ni de değerlendiren El-Husi, zirveye katılımın yüksek olduğunu ancak sonuçların her zamanki gibi yalnızca genel ifadelerle sınırlı kaldığını belirtti.

El-Husi, Katar’a yönelik saldırıyı Fars Körfezi ve Arap dünyasındaki tüm ülkelere yönelik bir uyarı olarak nitelendirerek, “Katar’ın birçok ülkeyle uluslararası ve ekonomik ilişkileri var, ancak düşman bunların hiçbirini hesaba katmıyor” dedi.

ABD’nin Siyonist düşmana koşulsuz destek sağladığını vurgulayan Ensarullah Lideri, ABD’nin Siyonist planın ortağı olduğunu ve bu planı uygulamakla sorumlu olduğunu belirtti.