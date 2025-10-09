Ensarullah Lideri: Siyonist rejim çağımızın en kanlı suçlarını işliyor

El-Mesire’ye göre, Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, bugün yaptığı konuşmada,” Siyonist rejimin son 2 yıldaki saldırıları, günümüz çağının en kanlı ve en suç dolu saldırıları olarak kabul edilmektedir. İşgalci düşman, Filistin’i işgal ettiği zamandan bu yana bu saldırıları sürdürmektedir. Bu sırada Siyonist rejimin suçları, Amerikan silahları ve bu ülkenin sivil hedefleri vurmak için kullandığı yıkıcı bombalarla gerçekleştirilmiştir” dedi.

Siyonist düşmanın, Gazze Şeridi’ndeki mahalleleri tamamen yok etmek için Siyonist yüklenicileri bir araya getirdiğini söyleyen Ensarullah Lideri El-Husi, ABD’nin işbirliği ile Gazze’deki sınırlı bir coğrafi alanda nüfusun yüzde 11’ini şehit ettiğini veya yaraladığını vurguladı.

Abdulmelik el-Husi, Siyonist rejimin Kuzey’den Merkez ve Güney’e kadar Gazze Şeridi’ni kapsamlı bir şekilde tahrip ettiğini ve yerleşim bölgelerini hava saldırıları ve patlayıcılarla yerle bir etmeye çalıştığını belirterek, “Zorunlu göç, Tel Aviv’in son 2 yıl boyunca başlıca hedeflerinden biri olmuş ve bu süreçte Filistinlilerin defalarca yerlerinden edilmesine tanık olunmuştur. Gazze’de binden fazla cami hedef alınmış, hatta mezarlıklar bile bu şeritte korunamamıştır. 2 binden fazla cenaze çalınmıştır” ifadelerinde bulundu.

El-Husi, “Aksa Tufanı Operasyonu önemli ve kutlu bir harekettir ve Filistin halkının son on yıllardaki mücadelelerinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Büyük İsrail projesi, tüm bölgemizin kaynaklarıyla birlikte ABD ve Tel Aviv’in hizmetinde olmasını amaçlamaktadır. Onlar, Ortadoğu’nun adını değiştirerek halklara karşı çıkarlarını uygulamak istemektedir. İlişkilerin normalleştirilmesi, ümmetimize karşı açık bir ihanettir. Siyonist düşman ile herhangi bir seviyede ilişki, ihanet olarak kabul edilir. Arap rejimlerinin normalleşme anlaşmaları kapsamında Tel Aviv’e verdikleri taahhütler, İsrail’in bölgeyi kontrol etmesini sağlar. Bu taahhütlerin başında Filistin meselesini yok etmek ve satmak yer almaktadır” ifadesini kullandı.

Ensarullah lideri, bazı Fars Körfezi ülkelerinin Siyonist düşmanın casusluk faaliyetleri için hava sahasını açtığını ve bunun yanı sıra işgalcilerin bu ülkelere karşı da casusluk yaptığını belirtti.