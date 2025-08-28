  1. Dünya
Ulyanov: Snapback, durumu çok daha karmaşık hale getirecek

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, “Snapback gerçekleşirse, İran nükleer programıyla ilgili durum, en iyimser şekilde söylersek, çok daha karmaşık hale gelecek” dedi.

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, üç Avrupa ülkesinin tetik mekanizma aktivasyonunu (snapback) devreye alma olasılığına ilişkin habere X hesabından yanıt verdi.

Ulyanov, “Snapback gerçekleşirse, İran nükleer programıyla ilgili durum, en iyimser şekilde söylersek, çok daha karmaşık hale gelecek” dedi.

Ayrıca, “Neden böyle? Avrupa üçlüsünün mantığını anlamak çok zor ve pratikte imkansız. Onların bir çıkış stratejisine sahip olduklarına dair hiçbir işaret yok” ifadelerini kullandı.

