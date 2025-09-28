NPT’den çıkış için ulusal mutabakat gerekli, henüz resmi karar yok

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’ndan (NPT) çıkış konusunun mecliste henüz resmi olarak gündeme gelmediğini açıkladı. Rezai, çıkış için ulusal çapta bir mutabakat gerektiğini vurguladı.

Kapalı oturumlarda NPT’den çıkışın çok sayıda milletvekili tarafından talep edildiğini belirten Rezai, “Mecliste NPT’den çıkışla ilgili yaklaşık 15 tasarı mevcut. Ancak henüz meclis genel kurulunda bu konuda resmi bir karar alınmadı,” dedi.

Rezai ayrıca, kişisel görüşünün NPT’den çıkılması yönünde olduğunu ve İran’ın bu anlaşmaya katılmasının bir anlamı olmadığını savundu.

NPT ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) İran’a nükleer teknoloji ve sanayi geliştirme konusunda yardım etmediğini, İran’ın ise nükleer programının barışçıl olduğunu kanıtlamak için yoğun denetimleri kabul ettiğini belirtti. Ancak UAEA’nın sorumluluklarını yerine getirmediğini ve bunun İran’a yapılan saldırılar için bahane yaratıldığını ifade etti.