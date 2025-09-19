Erakçi ile Grossi telefon görüşmesi yaptı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi UAEA Başkanı Rafael Grossi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki son durumu, snapback mekanizmasını ve BM Güvenlik Konseyi’nde “yaptırımların kaldırılmasının devamı” karar tasarısını ele aldı.

Erakçi, Ajans’ın Yönetim Kurulu toplantılarında siyasi atmosferin etkisine eleştirilerde bulunarak, İran’ın işbirliğinin tamamen teknik ve uluslararası kurallar çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı.

Bakan ayrıca, İran’ın sorumlu bir ülke olarak her zaman nükleer programına ilişkin sorunları çözmek için diplomasi ve teknik işbirliği yolunu izlediğini ve herhangi bir haksız siyasi baskıyı, gerilimi artıracak girişimleri kabul etmeyeceğini belirtti.