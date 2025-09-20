Portekiz ve Fransa Filistin’i tanıyacak

Portekiz ve Fransa, Filistin devletini resmi olarak tanıma kararlarını açıklayarak, Ortadoğu’da barış sürecine destek verme niyetlerini ortaya koydu.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin pazar günü Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurdu. Bakanlık, bu tanımanın önümüzdeki hafta yapılacak Üst Düzey Konferans öncesinde gerçekleşeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Paulo Rangel de İngiltere ziyareti sırasında Filistin’i tanıma planını dile getirmişti.

Portekiz’in bu kararı, İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle artan uluslararası tepkiler ve insani kriz göz önünde bulundurularak alındı. Ayrıca Portekiz, İspanya, İrlanda ve Norveç gibi diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte hareket ederek, AB ülkelerini de Filistin’i tanımaya çağırıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Filistin’i tanıma tarihini 22 Eylül olarak açıkladı. Macron, dört dilde yaptığı paylaşımlarda, Filistin devletinin kurulmasının ve ayakta kalmasının önemini vurguladı. Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Fransa’nın Filistin’i resmen tanıyacağını duyurdu. Ayrıca, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi, sivillerin korunması ve insani yardımların artırılması çağrısında bulundu.