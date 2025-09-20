Gazze’de İsrail saldırırlarına dair son istatistikler

İsrail Ordusu’nun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 65 bin 208’e ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın Şehab Haber Ajansı’na verdiği bilgilere göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana süren İsrail saldırılarında 65 bin 208 Filistinli şehit oldu.

Ayrıca, yaralı sayısı da 166 bin 271 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 34 şehidin cenazesi hastanelere ulaştırılırken, 200 kişi de yaralandı.

2025’in 18 Mart’ından itibaren başlayan yeni saldırı dalgasında ise 12 bin 653 kişi şehit düşerken, 54 bin 230 kişi yaralandı.

Gazze’de hala binlerce kişi kayıp ve enkaz altında bulunuyor.

Yardım dağıtım merkezlerinde de son 24 saatte 4 kişi şehit olurken, 18 kişi yaralandı. Bu merkezlerde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 2 bin 518’e, yaralı sayısı ise 18 bin 449’a yükseldi.

Ayrıca, Gazze’de yaşanan kıtlık alarmı (IPC göstergesi) sonrasında kötü beslenmeye bağlı 164 ölüm vakası kayıtlara geçti. Bu vakalar arasında 32 çocuk da bulunuyor.

