Suriye’nin Washington büyükelçiliği 11 yıl aradan sonra yeniden açıldı (+VİDEO)

Cuma günü, Suriye bayrağı 11 yılın ardından yeniden ABD’nin başkentindeki büyükelçilik binasında göndere çekildi. Açılış töreni, Colani rejiminin Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani’nin Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yapıldı.

Bu ziyaret, son 25 yılda bir Suriye dışişleri bakanının ABD’ye yaptığı ilk resmi ziyaret niteliğini taşıyor.

Şeybani’nin temaslarında, Suriye’ye yönelik kalan yaptırımların kaldırılması ve İsrail ile yürütülen güvenlik anlaşması müzakerelerinin ele alınması bekleniyor.

CBS televizyonuna göre, önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Colani arasında olası bir görüşme için hazırlıklar yapılıyor.