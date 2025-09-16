Pezeşkiyan: Müslümanlar uyanmalı, asıl tehdit Siyonistlerdir

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Katar’da düzenlenen İslam ülkeleri olağanüstü zirvesinin ardından Tahran’a hareketi sırasında yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan güvensizlik ve istikrarsızlığın ana kaynağının İsrail rejimi olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan, “Müslümanlar uyanmalı, anlaşmazlıkları bir kenara bırakmalı ve boş yere birbirleriyle çekişmemelidir. Çünkü bölgede güvensizliği yaratanın bizzat Siyonistler olduğu açıkça ortaya çıkmıştır.” dedi.

Cumhurbaşkanı, Siyonist rejim Başbakanı Netanyahu’nun “Büyük İsrail” hayalinden bahsederek, bu projede Irak, Suriye, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın da hedef alındığını, Lübnan ve Ürdün’ün ise adeta haritadan silinmek istendiğini söyledi. Pezeşkiyan, İsrail’in keyfi şekilde mahkeme kurup hem “suçlu” hem de “suçsuz” insanları öldürdüğünü, ABD ve Avrupa ülkelerinin de bu sürece destek verdiğini belirtti.

Pezeşkiyan “Dünyanın herhangi bir yerinde bir kişi doğru ya da yanlış hapse atıldığında, insan hakları adına büyük gürültü koparılıyor. Ama Gazze’de masum çocuklar açlıktan ölüyor, yüzlercesi yaşamını kaybediyor ve aynı çevreler buna sessiz kalıyor, hatta İsrail’i destekliyorlar.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Katar’daki olağanüstü zirvenin önemine değinerek, “Bu toplantıya katılım, söz konusu zulme itirazdır ve İslam ülkelerinin güvenlik, barış, ekonomi, toplum, kültür, siyaset ve bilim alanlarında daha fazla bütünleşmesi için bir başlangıç olabilir.” dedi.