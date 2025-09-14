Sumud Filosu güney İtalya’dan Gazze’ye yola çıktı

“Sumud” (Direniş) filosuna bağlı bazı gemiler, Güney İtalya’dan Gazze Şeridi’ne doğru hareket etti.

Uluslararası Sumud Filosu organizatörleri, filoya ait 18 geminin İtalya’nın güneyindeki Katanya Limanı’ndan Gazze’ye doğru yola çıktığını duyurdu.

Organizatörler ayrıca, Tunus ve Yunanistan’dan bugün yola çıkacak gemilerin de uluslararası sularda bu filoya katılacağını belirtti.

Yetkililer, Sumud Filosunun Gazze ablukasını kırmak için düzenlenen en büyük uluslararası deniz girişimi olduğunu ve bu gemilerin mürettebatının, İsrail rejiminin Gazze ablukasını etkisiz hale getirmek için çaba gösterdiğini vurguladı.

Daha önce, Tunus’tan hareket edecek Fas gemilerinin sayısının 23 olduğu ve bu gemilerin Sidi Bu Said ve Kemer limanlarında konuşlanacağı, Avrupa gemilerinin ise önümüzdeki günlerde yavaş yavaş Bizerte Limanı’na ulaşacağı açıklanmıştı.